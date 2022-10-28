İran güçlerinin açtığı ateş sonucu Süleymaniyeli bir vatandaş yaşamını yitirdi

ŞARBAJER (K24)

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Süleymaniye'nin Şarbajer ilçesine açtığı ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Devrim Muhafızları mensuplarının Şarbazer ilçesine bağlı Basne nahiyesinde 3 kişiye ateş açtığı kaydedilirken, bunlardan birinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

K24’e konuşan Şarbajer Kaymakamı Şaho Osman, Basne nahiyesindeki Merwê köyünde Devrim Muhafızları tarafından 3 vatandaşa ateş açıldığın ve 1’inin yaşamını yitirdiğini, 2’sinin de yaralandığını belirtti.

K24 muhabiri, yaşamını yitiren Dastan Resul’un yaralılardan birinin de babası olduğunu ifade etti.

Merwê köyü, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında yer alıyor.