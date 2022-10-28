Politika

İran güçlerinin açtığı ateş sonucu Süleymaniyeli bir vatandaş yaşamını yitirdi

K24 muhabiri, yaşamını yitiren Dastan Resul’un yaralılardan birinin de babası olduğunu ifade etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Devrim Muhafızları Ordusu Şarbajer İran

ŞARBAJER (K24)

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Süleymaniye'nin Şarbajer ilçesine açtığı ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Devrim Muhafızları mensuplarının Şarbazer ilçesine bağlı Basne nahiyesinde 3 kişiye ateş açtığı kaydedilirken, bunlardan birinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

K24’e konuşan Şarbajer Kaymakamı Şaho Osman, Basne nahiyesindeki Merwê köyünde Devrim Muhafızları tarafından 3 vatandaşa ateş açıldığın ve 1’inin yaşamını yitirdiğini, 2’sinin de yaralandığını belirtti.

K24 muhabiri, yaşamını yitiren Dastan Resul’un yaralılardan birinin de babası olduğunu ifade etti.

Merwê köyü, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında yer alıyor.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv