ABD Başkonsolosluğu’ndan Şengal açıklaması

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, bölgede yaşanan çatışmaların Şengal’deki eğitim faaliyetlerini büyük ölçüde etkilediğini ve toparlanmanın yavaş kaldığını duyurdu.

Şengal’deki okullarda sınıfların aşırı kalabalık olduğu ve okullardaki sıra ve masaların yetersiz kaldığı belirtilen açıklamada, bu sorunların çözülmesinin öncelikler arasında olduğu ifade edildi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) Step Kalkınma ve Eğitim Vakfı tarafından Şengal’de 2 bin okul sırasını onarmak için ortak çalışma yürüttüğü, çalışmada aralarında kadınların da bulunduğu 22 Şengallinin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, USAID desteğiyle Omed Okulu tarafından Şengal genelindeki 31 okula sıra tedariki için koordinasyon yapıldığı belirtildi.

2020 Ekim ayında Erbil ile Bağdat arasında Şengal Anlaşması imzalanmıştı. Bölgenin durumunun normalleştirilmesinin hedeflendiği anlaşmayla yasadışı silahlı grupların bölgeden çıkarılması, güvenliğin Irak güçlerince sağlanması ve göçmenlerin evlerine dönüşünün sağlanması hedefleniyor ancak anlaşma uygulanamadı.

Yeni Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani hükümetinin programında anlaşmaya öncelik verildi, Şengal’de huzur ve istikrarın sağlanacağı belirtildi.