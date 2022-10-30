Politika

Fransa Dışişleri Bakanı: Rusya gıda krizini vahim hale getiriyor

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya'nın, tahıl sevkiyatı anlaşmasına katılımını askıya alma kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna
avrupa Catherine Colonna Fransa Dışişleri Bakanı Rusya Tahıl anlaşması

HABER MERKEZİ

Colonna, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Rusya’nın, tahıl sevkiyatı anlaşmasına (Karadeniz Tahıl Girişimi) katılımını askıya alarak “Ukrayna’ya karşı saldırganlığının neden olduğu küresel gıda krizini daha vahim hale getirdiğini” ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı, “(Rusya’nın) Ciddi sonuçları olacak bu kararını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor” ifadesine yer verdi.

RUSYA’DAN TAHIL KORİDORU KARARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün, Ukrayna’dan tahıl ürünlerin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını bildirerek Rus tarafının koridordan geçen sivil gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini duyurmuştu.

Açıklamada, Ukrayna’nın tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanarak Sivastopol’daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosunun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla büyük hava ve deniz saldırıları düzenlediği ifade edilmişti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye’nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz’da İstanbul’da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

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