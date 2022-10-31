Politika

Putin, Aliyev ve Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın üçlü görüşmesinin başladığını bildirdi.
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dünya Vladimir Putin İlham Aliyev Nikol Paşinyan Soçi

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın üçlü görüşmesinin başladığını bildirdi.

Peskov, liderlerin görüşmesine paralel olarak dışişleri bakanları Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan'ın da üçlü görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Putin, üçlü görüşme öncesinde Aliyev ve Paşinyan'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

 

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