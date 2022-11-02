Kerkük’teki eğitim kurumlarında Kürdistan bayrağı yasaklandı

KERKÜK (K24)

Kerkük Eğitim Genel Müdürü Abid Ali Hüseyin Teme imzasıyla gönderilen yazıda, Kerkük’teki okul ve eğitim kurumlarında Irak bayrağı dışında herhangi bir bayrağın asılmasının yasaklandığı belirtildi.

Söz konusu yazıyla, Kerkük’te Kürtçe eğitim verilen okullarda Kürdistan bayrağının yasaklanması amaçlanıyor.

Yazıda, 1986 Yılı 33 Sayılı Irak Bayrak Yasası, 1991 Yılı 6 Sayılı Yasal Düzenleme ve 2008 Yılı 9 Sayılı Yasal Düzenlemeye dayandırılan karar doğrultusunda Irak bayrağı haricinde hiçbir bayrağın kamu kurum ve kuruluşlarına asılamayacağı ifade edildi.

Ayrıca Irak bayrağı hariç başka bir bayrağın asılmasına izin veren herhangi bir yasanın olmadığı bildirildi.

Kerkük’teki tüm eğitim kurumlarına gönderilen talimatta, kararı ihlal eden kişilerle ilgili yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.