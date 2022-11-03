Ekonomi

Benzin ve LPG’ye zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam geliyor.
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türkiye benzin LPG

HABER MERKEZİ

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,37 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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