Politika

İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na suikast ihbarına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde ihbarda bulunan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye İstanbul Valiliği İBB Ekrem İmamoğlu Suikast ihbarı

HABER MERKEZİ

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İBB Beyaz Masa İletişim Hattı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast yapılacağı ihbarı alındığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerince çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, “İhbarda bulunan H.Ö.'nün 40'ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

ATİPİK DUYGUDURUM BOZUKLUĞU

Açıklamanın devamında, "Ayrıca 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir" bilgilerine yer verildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv