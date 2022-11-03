İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na suikast ihbarına ilişkin açıklama

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Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İBB Beyaz Masa İletişim Hattı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast yapılacağı ihbarı alındığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerince çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, “İhbarda bulunan H.Ö.'nün 40'ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

ATİPİK DUYGUDURUM BOZUKLUĞU

Açıklamanın devamında, "Ayrıca 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir" bilgilerine yer verildi.