ABD Stratejik Komutanlığı: ABD hazırlanmalı, büyük olanı geliyor

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Stratejik Komutanlığı (Stratcom) Başkanı Amiral Charles Richard Deniz ve Sanayi Modernizasyonu Derneği'nin yıllık sempozyumunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“ABD hazırlanmalı, şu anda içinde bulunduğumuz Ukrayna krizi sadece bir ısınma… Büyük olanı geliyor. Uzun zamandır deneyimlemediğimiz şekillerde test edilmemiz yakındır. Bu ulusu savunma şeklimizde bazı hızlı ve temel değişiklikler yapmalıyız. Size şu anki durumun nükleer zorlamanın nasıl göründüğünü veya buna nasıl dayanamayacağınızı gösterdiğini anlatacağım.”

‘ÇİN ABD’Yİ GERİDE BIRAKTI’

Çin gibi rakiplerin ABD'yi dramatik bir şekilde geride bıraktığını söyleyen Richard, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD caydırıcılık oyununu hızlandırmalı, yoksa çökecek. Çin'e karşı caydırıcılık seviyemizi değerlendirirken bile gemi yavaş yavaş batıyor. Yavaşça batıyor ama batıyor. Çünkü temelde sahaya bizden daha hızlı güç veriyorlar. Bu eğriler devam ettikçe, bizim ne kadar iyi olduğumuz veya liderlerimizin ne kadar iyi olduğu ya da atlarımızın ne kadar iyi olduğu önemli olmayacak, onlardan yeterince nasibimizi alamayacağız. Bu çok kısa vadeli bir sorun.”

Richard’ın bu açıklamaları, Çin'in savaş gemilerinin sayısındaki üstünlüğünün ve daha fazla uçak gemisi inşa etme hızının bir işareti olarak kabul edildi.

Richard, “Denizaltı yetenekleri, belki de hala rakiplerimize karşı sahip olduğumuz tek gerçek asimetrik avantajdır. Ama bakım sorunlarını çözme ve yeni inşa konusunda hızımızı arttırmazsak, bunun farkında olmazsak, ulusal savunma ve caydırıcılık stratejimizi sürdürmek için kendimizi iyi bir konuma getirmeyeceğiz. Diğer alanlardaki avantajı geri almak, 60 yıl veya daha fazlasına kadar, ABD ordusunun işleri bugün olduğundan daha hızlı yapabildiği zamanlara kadar geriye bakmak anlamına gelebilir. Hızlı hareket etmeyi biliyorduk ve bu sanatı kaybettik” dedi.

ABD’li komutan finansman taleplerini ve siyasi anlaşmazlıkları onaylamak için bürokrasiye ve uzun prosedürlere atıfta bulunarak, “Savunma Bakanlığı bütçelerinin onaylanmasındaki uzun prosedürler Pentagon'un yeni silahlar elde etme çabalarını engelliyor ve kısıtlıyor. Örnek olarak 1960 yılında hizmete giren AGM-28 seyir füzesi hava kuvvetlerinin, neredeyse bir mendile yazdığı bir talep üzerine onaylandı” diye konuştu.

Amiral Richard, ABD ordusunun nasıl hızla gelişebildiğine ve ihtiyaçlarını karşılamak için saha kapasitesini nasıl artırdığına dair başka örnekler verirken, ABD'yi buna geri dönmeye çağırdı:

“Ne alınacak? Para mı? İnsanlar mı? Güçlere mi ihtiyacınız var? Riskler nelerdir? 1969'da aya bu şekilde ulaştık. Bunun bir kısmını geri getirmemiz gerekiyor, yoksa Çin bizi kolayca geçecek. Rusya yakın zamanda hiçbir yere gitmiyor.”