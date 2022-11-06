Politika

Son anket: Millet İttifakı 4,7 puan önde

ORC Araştırma’nın kasım anketine göre AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti’nin başını çektiği Millet İttifakı’nın 4,7 puan gerisinde.
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türkiye Millet İttifakı Cumhur İttifakı

HABER MERKEZİ

ORC Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 30 bandına geriledi, CHP ise yüzde 24 seviyesine yükseldi.

1-4 Kasım tarihleri arasında 41 ilde 3 bin 420 kişi ile yüz yüze yapılan anketin sonuçlarına göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın 4,7 puan önünde.

Ankette kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy dağılımı şöyle:

AK Parti: Yüzde 30,4

CHP: Yüzde 24

İYİ Parti: Yüzde 17,6

HDP: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 6,5

Gelecek Partisi: Yüzde 2,6

DEVA: Yüzde 2,5

TDP: Yüzde 2,1

BTP: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 1,5

Buna göre AK Parti geçen ayki ORC anketine göre 0,2 puan, İYİ Parti 1,1, CHP 0,5, HDP 0,1, Gelecek Partisi 0,9,  oy kaybederken, DEVA 0,1, MHP 0,2, TDP 0,6, puan oy artırdı.

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