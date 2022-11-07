Politika

Süleymaniye’de operasyon: 2 DAİŞ’li öldürüldü

Süleymaniye Batı Asayişinin düzenlediği operasyonda 2 DAİŞ’li etkisiz hale getirildi.
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kürdistan DAİŞ Süleymaniye

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Batı Asayişinden dün gece yapılan açıklamada, Sengaw kasabasına bağlı Kiçan bölgesinde çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 2 DAİŞ’linin etrafının sarılması sonrası başlayan çatışmanın yarım saat boyunca sürdüğü, çatışma sonucunda ikisinin de ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Daha önce bölgede hareketlilik olduğuna dair istihbarat aldıklarını belirten asayiş, izni aldıkları andan itibaren operasyona başladıklarını belirtti.

Operasyonda asayiş güçlerinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi.

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