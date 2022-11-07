CHP’li Tanrıkulu hakkında ‘kimyasal silah’ paylaşımı nedeniyle fezleke hazırlandı

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Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de sosyal medya hesabından "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" şeklindeki paylaşımı belirtildi.

Söz konusu fezlekede, Tanrıkulu'nun "terör örgütü propagandası yapmak suçunu” işlediği ifade edildi.

Milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturmaların Meclisin dokunulmazlığı kaldırmasına bağlı olduğu kaydedilen fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Tanrıkulu hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Türkiye Adalet Bakanlığına gönderildi.

ANF’de yer alan haberde ve paylaşılan bazı videolarda TSK’nın PKK’ye yönelik kimyasal kullandığı iddia edilmişti.

TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN TUTUKLANMASI

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "PKK'ye yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarının tarafsız heyetlerce soruşturulması” gerektiğini ifade eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatmış ve ardından Fincancı tutuklanmıştı.