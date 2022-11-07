Politika

Erbil polisi, dolandırıcılıktan aranan Türkiye vatandaşı kadını gözaltına aldı

TC uyruklu kadının başkalarına ait 280 bin doları çalmakla suçlandığı belirtiliyor.
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kürdistan Erbil polisi gözaltı

ERBİL (K24)

Erbil polisi, 280 bin doları çaldığı şüphesiyle aranan Türkiye vatandaşı bir kadının yakalandığını açıkladı.

Erbil polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin Befrin City mahallesinde H.M.M. isimli kadını dolandırıcılık suçlamalarından gözaltına aldığı bildirildi.

Söz konusu kadının başkalarına ait 280 bin doları çalmakla suçlandığı belirtiliyor.

Türkiye vatandaşı olan zanlının Hedyab ve Xaneqa polis merkezleri tarafından Caza Kanununun 453 ve 459’uncu maddeleri uyarınca arama listesinde olduğu ifade edildi.

 

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