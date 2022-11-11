Devrim Muhafızları’nın açtığı ateş sonucu 1 kolber yaşamını yitirdi

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İran Devrim Muhafızları’nın açtığı ateş sonucu Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Serdeşt kentinin Biwaran köyünden bir kolber yaşamını yitirdi, iki kolber de yaralandı.

Serdeşt kentinin Biwaran köyünden Hemin Hamza isimli 30 yaşındaki kolber, Devrim Muhafızları’nın açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Hamza’nın cenazesi Serdeşt Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgedeki durumun gergin olduğu ve gencin akrabaları ve Biwaran köyü sakinleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü tarafından haber doğrulanırken, göğsünden vurularak yaşamını yitiren Hamza’nın evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi.

Sınır Güçlerinin Biwaran köyüne saldırıp kolberlerin getirdiği mallara el koymak istediği belirtilirken, köylülerin karşı çıktığı ve sınır güçlerinin de köylülere ateş açtığı ifade edildi.

Yaşanan gerginlikte köy sakinlerinin Devrim Muhafızları’na ait bir aracı yaktığı belirtildi.

Hemin Hamza’nın kız kardeşi Amine Hamza’nın da yaralandığı ve Urmiye Hastanesi’nde tedavi altına alındığı kaydedildi.