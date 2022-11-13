Politika

Bitlis’te silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Bitlis'te, iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı
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HABER MERKEZİ

Bitlis'te, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hizan Durağı'nda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada E.A. ve K.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen E.A. hayatını kaybederken, K.A. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Kaynak: İHA)

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