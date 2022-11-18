Yaşam

Süleymaniye’deki patlamada ölü sayısı 15’e yükseldi

Süleymaniye’nin Kazewe Mahallesinde yaşanan gaz patlamasında 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
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kürdistan Süleymaniye Patlama

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’den bildiren K24 muhabiri, Kazewe Mahallesinde yaşanan gaz patlamasının ardından devam eden enkaz çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Muhabirimiz, enkazdan 3 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını ve ölü sayısının 15’e çıktığı kaydetti.

Muhabirimizin aktardığı bilgiye göre enkaz çalışmaları devam ederken, 12 kişi de yaralandı.

Ayrıca hastaneye kaldırılan 12 yaralıdan 5’inin taburcu olduğu, 7’sinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir ise meydana gelen patlamanın ardından kentte 1 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Başbakan Mesrur Barzani’nin görevlendirmesiyle incelemelerde bulunmak üzere Süleymaniye’ye gitti.

Başbakan Mesrur Barzani, Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir’e olayla ilgili inceleme başlatması talimatı vermişti.

Başbakan, olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilemişti.

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