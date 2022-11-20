Benzema Dünya Kupası'nda yok

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Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Karim Benzema, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun antrenmanda kalçasından sakatlandığı ve Dünya Kupası'nda milli takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.