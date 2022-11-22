Politika

Duhok’ta 2 günlük yas ilan edildi

Yaşanan gaz patlamasında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişini de yaralandığı Duhok’ta 2 günlük yas ilan edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Duhok yas gaz patlaması

DUHOK (K24)

Duhok Valisi Ali Teter, yaşanan patlama nedeniyle vilayet genelinde 2 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Dün gece bir binada meydana gelen gaz tankı patlaması sonucu 5 vatandaş hayatını kaybetti, 42 vatandaş da yaralandı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında, gaz patlamalarıyla ilgili bir toplantı yapılıyor.

17 Kasım’da Süleymaniye’de de bir evin gaz tankının infilak etmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv