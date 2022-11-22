Duhok’ta 2 günlük yas ilan edildi

DUHOK (K24)

Duhok Valisi Ali Teter, yaşanan patlama nedeniyle vilayet genelinde 2 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Dün gece bir binada meydana gelen gaz tankı patlaması sonucu 5 vatandaş hayatını kaybetti, 42 vatandaş da yaralandı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında, gaz patlamalarıyla ilgili bir toplantı yapılıyor.

17 Kasım’da Süleymaniye’de de bir evin gaz tankının infilak etmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.