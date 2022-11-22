Spor

Danimarka - Tunus maçı golsüz bitti

Dünya Kupası'nda D Grubu ilk hafta maçında, Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kaldı.
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ortadoğu Katar Danimarka Tunus 2022 Dünya Kupası

HABER MERKEZİ

Dünya Kupası'nda D Grubu ilk hafta maçında Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi.

Maçın ilk 45 dakikasını daha etkili geçiren taraf Tunus oldu. İkinci yarıda kendine gelen Danimarka üst üste pozisyonlar yarattı. 

71. dakikada Cornelius'un altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu direğe takıldı.

90+4. dakikada Tunuslu oyuncunun eline çarpan pozisyon için VAR'a çağrılan hakem; pozisyonu izledikten sonra penaltıya gerek olmadığına karar verdi. 

Danimarka maçta 10 şut çıkarırken; Tunus ise 13 şut çıkardı. Afrika ekibi Tunus'un buna rağmen sadece 1 şutu kaleyi buldu. 

Mücadele 0-0 sona erdi. 

D Grubu'nda ayrıca Fransa ve Avustralya bulunuyor. Danimarka, gruptaki 2'nci maçında 26 Kasım Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Tunus ise aynı gün Avustralya ile mücadele edecek. 

 

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