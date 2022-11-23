Silopi ve Yüksekova’nın il olacağı iddiası

HABER MERKEZİ

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Posteki, 12 ilçenin il olmasının beklendiğini söyledi.

Seçim tarihi yaklaşırken peş peşe anket sonuçları açıklanıyor.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Posteki, aralarında Silopi ve Yüksekova’nın da bulunduğu bazı ilçelerin il olmasının beklendiğini belirtti.

Posteki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'seçime kadar il olması beklenen ilçeler' diyerek söz konusu ilçelerin isimlerini paylaştı:

“Seçime kadar İl olması beklenen ilçeler

•Nazilli - 160.581

•Bodrum - 187.284

•Tarsus - 347.314

•Silopi - 141.621

•İnegöl - 286.848

•Bandırma - 161.894

•Ceyhan - 159.955

•Polatlı - 127.526

•Yüksekova - 119.194

•Ereğli - 149.333

•Alanya - 350.636

•Çorlu - 284.907”