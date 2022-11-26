Babacan: Kafasına sıkarak iş bitmiyor

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de yayımlanan "Halk Meydanı" isimli programa konuk oldu. Babacan, stüdyodaki seyircilerin sorularını yanıtladı

Genç bir seyircinin "Bence teröristle müzakere olmaz, kafasına sıkarsınız biter bu iş" yorumuna yanıt veren DEVA lideri, şunları ifade etti:

"Maalesef 40 yıldır bitmedi, bu kafayla da hiç bitmez. Kafasına sıkarak bitmiyor bu iş. Çözüm için başka ülkelerle konuşmanız lazım. Başka ülkelerde bataklık devam ederken buradaki terörü bitiremezsiniz. O ülkelere 'Bu bizim ortak düşmanımız, gelin beraber çalışalım' demek zorundasınız. O örgütün varsa kendine göre bir varlık sebebi bu kök sebebine inmek zorundasınız. Kök sebebine inmeden çözemezsiniz."