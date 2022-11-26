Şemdinli'de korucu kulübesine yıldırım düştü: 3 yaralı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Akbal Köyü'nde nöbet tutan korucuların nöbet tuttuğu bölgeye yıldırım düştü.

Olay, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Akbal Köyü'nde meydana geldi.

Yağmurla birlikte köyde korucuların nöbet tuttuğu yere yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu, nöbet tutan 3 korucu yaralandı, yanlarında bulunan 5 köpek de öldü.

Yaralılardan yüzüne cisim isabet eden bir korucu, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevke edildi.

Diğer iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.