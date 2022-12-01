Kürdistan Bölgesi’nde aşı kartı zorunluluğu kaldırıldı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde yeni kararlarlar aldı.

Buna göre, bugünden itibaren Kürdistan Bölgesi’ne gelen yerli ve yabancı turistlerden aşı kartı istenmeyecek.

Yeni kararlar doğrultusunda, sağlık kurumları dışında dini mekanlar ve restoranlar gibi halka açık tüm mekanlarda maske kullanımının isteğe bağlı olduğu belirtildi.

Aşılanmanın enfeksiyon oranlarını azaltmada etkili olduğunun kanıtlandığına vurgu yapılan Sağlık Bakanlığı karar belgesinde, tüm bakanlıkların yanı sıra resmi ve gayri resmi kurumlarda çalışanların aşı olmaya teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi.

HAVALİMANI TEST ZORUNLULUĞUNU KALDIRDI

Öte yandan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, test ve aşı kartlarının bugünden itibaren kullanılmayacağını bildirdi.

K24’e konuşan Hoşyar, 1 Aralık’tan itibaren yolculardan test yapmaları ve aşı kartının istenmeyeceğini ifade etti.

Şimdiye kadar Erbil’e gelenlerden havalimanında aşı kartı isteniyordu.

Irak Sivil Havacılık Otoritesi de, bugünden itibaren havalimanlarında aşı kartı ve test istenmeyeceğini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Covid-19’la mücadele çerçevesinde seyahat etme, aşı kartı ve maske takmak gibi konularda kolaylığa gidileceğini duyurmuştu.