Yaşam

Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da, tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
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kürdistan Diyarbakır kaza yaralı

HABER MERKEZİ

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen tır, Diyarbakır Bingöl kara yolu Mermer köyü mevkisinde karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Halit Çelik (23) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Bahattin Çapan ve Rıza Kurt, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesine Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Kaynak: AA)

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