Yargıtay, Selçuk Mızraklı’ya verilen cezayı bozdu

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Gazete Duvar’ın haberine göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezasını bozdu.

Daire, bozma ilamında Mızraklı'nın savunma hakkının engellendiğini belirterek kararın eksik inceleme ve tespitlere dayandığını kaydetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Mızraklı'dan SEGBİS yöntemiyle savunma alınmak istenmesinin 'savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde' olduğu tespitini yaptı. Ayrıca daire, Mızraklı'nın cezalandırmasına dayanak yapılan Mezopotamya Vakfı'nın faaliyetine devam edip etmediği ve örgütle irtibatının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekliliğinin gözetilmediğini belirtti.

Daire, Mızraklı'nın cezalandırılmasına gerekçe gösterilen tape kayıtlarıyla ilgili de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği bozma ilamında, 'tape kayıtlarının ve dijital materyallerin inceleme yapılmaksızın ve bu konuda hazırlanacak rapora karşı sanık ve müdafilerin beyanı alınmaksızın karar verilmesini' kanuna aykırı buldu. Daire son olarak Mızraklı'nın tahliye talebini reddetti.