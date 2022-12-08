İspanya Milli Takımı’nda Luis Enrique ile yollar ayrıldı

HABER MERKEZİ

İspanya Futbol Federasyonu, bir açıklama yayımlayarak milli takım teknik direktörü Luis Enrique ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İspanya Futbol Federasyonu, Luis ve ekibinin yürüttüğü çalışmalarla milli takımın son yıllarda yakaladığı büyümeyi sürdürmek amacıyla yeni bir projenin başlaması gerektiğine dair raporunu federasyon başkanına sundu. Hem başkan Luis Rubiales hem de sportif direktör Jose Francisco Molina, kararı teknik direktöre iletti. Federasyon, Luis Enrique ve ekibine gelecekteki profesyonel projelerinde iyi şanslar diler" ifadelerine yer verildi.

Luis Enrique’nin teknik direktörlüğünü yaptığı İspanya Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Fas’a penaltılarla mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.