Spor

İspanya Milli Takımı’nda Luis Enrique ile yollar ayrıldı

2022 FIFA Dünya Kupası'na Son 16 Turu'nda Fas'a penaltılar sonucunda veda eden İspanya'da, Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrıldığı açıklandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Luis Enrique
Luis Enrique
avrupa İspanya Milli Takımı Luis Enrique ayrılık

HABER MERKEZİ

İspanya Futbol Federasyonu, bir açıklama yayımlayarak milli takım teknik direktörü Luis Enrique ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İspanya Futbol Federasyonu, Luis ve ekibinin yürüttüğü çalışmalarla milli takımın son yıllarda yakaladığı büyümeyi sürdürmek amacıyla yeni bir projenin başlaması gerektiğine dair raporunu federasyon başkanına sundu. Hem başkan Luis Rubiales hem de sportif direktör Jose Francisco Molina, kararı teknik direktöre iletti. Federasyon, Luis Enrique ve ekibine gelecekteki profesyonel projelerinde iyi şanslar diler" ifadelerine yer verildi.

Luis Enrique’nin teknik direktörlüğünü yaptığı İspanya Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Fas’a penaltılarla mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv