Putin’le görüşen Erdoğan’dan ‘YPG’ mesajı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Suriye ile ilgili mesaj veren Erdoğan, "2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğine kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini" belirtti.

Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, 'enerji', 'Türkiye-Rusya ilişkileri', 'tahıl koridoru' ve 'terörle mücadele' dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti" denildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğu dile getirdi" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/PYD/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğine kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti."