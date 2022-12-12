Irak ordusu 3 vilayetten çekiliyor

HABER MERKEZİ

Irak İçişleri Bakanlığı, Başbakan’ın talimatıyla ordu birliklerinin Vasıt, Divaniye ve Musenna vilayet merkezlerinden çekilerek güvenliği polis güçlerine devredeceğini açıkladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hefaci, askeri güçlerin, belirlenen takvim doğrultusunda devir teslim yapacağını ifade etti.

Tümgeneral Hefaci, ordu güçlerinin vilayet sınırlarında oluşturulacak karargahlarda kalmaya devam edeceğini ve istenmeyen durumların ortaya çıkması halinde karşı koymak için hazır bekletileceğini belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda Irak’ın orta ve güney bölgelerindeki vilayetlerde altyapı ve hizmet yetersizliği, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle düzenlenen protestoları bastırmak için ordu güçleri kent merkezlerine girmişti.