Yunanistan’dan Erdoğan’a tepki: Kuzey Kore tavırlarının NATO’da yeri yok

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan'ın Atina'ya yönelik füze tehdidine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiği Brüksel'de konuşan Dendias, "NATO üyesi bir müttefik ülke tarafından Yunanistan'a füze saldırısı tehdidinde bulunulması kabul edilemez ve evrensel olarak kınanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarını, “Kuzey Kore tavırları” olarak niteleyen Dendias, "Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yoktur, olmamalıdır" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dün, Samsun'da Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşmaları programına katılan Erdoğan, Atina yönetiminin yanı sıra ABD'yi de hedef almıştı.

Erdoğan, "4-5 bin tır Suriye'nin kuzeyine Amerika silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil” diyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dedim kusura bakmayın, biz NATO'da sizinle beraberiz, beraber olmamıza rağmen siz, bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çare yok. Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım. Bu gençler boşuna yetişmiyor değil mi? Bu işi başaracağız, petrolü, silah ve mühimmatıyla da her şeyiyle."

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta Yunanistan'ın Ege'deki tatbikatına tepki göstermiş, "Silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlalden vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan geri adım atar ve anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız" demişti.