Politika

Ukrayna'nın Paris Büyükelçiliğine şüpheli koliler gönderildi: Güvenlik tedbirleri artırıldı

Fransa'da iç güvenlik birimi, Ukrayna'nın Paris Büyükelçiliğine gönderilen şüpheli koliler üzerine devletin tüm organlarını terör ve güvenlik riskine karşı uyardı.
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avrupa Fransa Paris Ukrayna Güvenlik önlemi

HABER MERKEZİ

Le Figaro'nun haberine göre, Başbakana bağlı Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreteri (SGDSN) Stephane Bouillon, İspanya'da 6 kuruma patlayıcı içerikli zarflar ile Paris'teki Ukrayna Büyükelçiliğine şüpheli koliler gönderilmesinin ardından, hükümet ile tüm devlet kademelerine terör ve güvenlik riskine karşı yüksek teyakkuzu içeren Vigipirate bildirisini gönderdi.

Haberde, Avrupa Birliği'ndeki (AB) farklı Ukrayna Büyükelçiliklerine hayvan gözleri ve kan gibi maddeler içeren şüpheli mektupların gönderildiği hatırlatıldı.

Bu tarz koliler alanların ne yapması gerektiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı bildiride, güvenlik güçlerinden her an teyakkuzda olmaları ve kolileri X-ray cihazında geçirmeleri talep edildi.

Fransızcada "vigipirate" olarak bilinen ve ilk defa 1978’de kabul edilen terörle mücadele eylem planı, "ihtiyat", "saldırı riski" ve "acil saldırı" olarak 3 aşamadan oluşuyor.

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