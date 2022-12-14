Politika

Mersin’de CHP meclis üyesi ve HDP ilçe yöneticilerine gözaltı

Mersin'de ‘PKK/KCK’ propagandası yaptıkları iddia edilen 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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türkiye Mersin PKK operasyon gözaltılar

HABER MERKEZİ

Mersin'de ‘PKK/KCK’ propagandası yaptıkları iddia edilen, aralarında Toroslar Belediyesi’nin CHP'li meclis üyesi ve HDP'nin ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre ‘PKK/KCK’ propagandasını yaptıkları ileri sürülen 12 kişi hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Toroslar Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi H.B, HDP Akdeniz İlçe Başkanı N.E, HDP Toroslar İlçe Başkanı İ.D, HDP’nin ilçe yöneticileri G.B, S.M. ve Z.A. ile M.H, S.O. ve F.A. gözaltına alındı.

İkametlerinde bulunamayan HDP Mersin il yöneticisi E.A, Akdeniz ilçe yöneticisi E.E. ve Toroslar ilçe yöneticisi H.B. aranıyor.

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