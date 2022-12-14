Almanya Başbakanı Scholz: Putin’in planlarının hiçbiri tutmadı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB)-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi ve AB Liderler Zirvesi öncesinde, Federal Meclis’te konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın bir dönüm noktası olduğunu yineleyen Scholz, AB Liderler Zirvesi’nde ele alınacak konuların Putin’in Avrupa kıtasını düşürdüğü durumun ciddiyetini yansıttığını belirtti.

Scholz, Putin’in yanlış hesap yaptığını ifade ederek "Putin, askerlerinin Ukrayna’yı günler içinde alacağına, Avrupa’da bizlerin ve demokratik Batı'nın Ukrayna’ya etkili bir şekilde yardım edecek kadar bölünmüş olduğuna ve gaz vanalarını kapatarak Avrupa'nın dayanışmasını kurutabileceğine inandı. Ancak Putin'in planlarının hiçbiri tutmadı" dedi.

Ukrayna’nın Rus saldırganlığına karşı durduğunu belirten Scholz, ihtiyaç duydukları sürece Ukrayna’yı desteklemeyi sürdüreceklerini yineledi.

AB’DEN UKRAYNA’YA 18 MİLYAR EURO DESTEK

Başbakan Scholz, Ukrayna’ya 2023’te de mali destek sağlayacaklarını dile getirerek AB’nin de 2023 için Ukrayna’ya 18 milyar euro vereceğini kaydetti.

AB’nin Ukrayna için yapacağı yardımı engellemeye çalışan Macaristan’ı isim vermeden eleştiren Olaf Scholz, tüm üye ülkelerin taahhüt ettiği AB’nin temel değerleri ile birliğin dış ve güvenlik politikadaki hareket etme kabiliyetini karşı karşıya getirebileceğine inananların başarısız olacağına işaret etti.

Almanya Başbakanı, Rusya’ya karşı yaptırım baskısının süreceğini vurgulayarak "Putin, acımasız savaşı sürdürdüğü sürece Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürecek ve sertleştirilecek” diye konuştu.

“AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ AYNI ZAMANDA AVRUPA’NIN ENERJİ GÜVENLİĞİDİR”

Almanya, Avrupa ve NATO’nun savunma politikasını yeniden düzenlediğini söyleyen Scholz, “Müttefiklerimiz bize güvenebileceklerini iyi biliyorlar. Gerektiğinde ittifak topraklarının her metrekaresini savunacağız” ifadelerini kullandı.

Scholz, enerji alanında da önlemler aldıklarına dikkati çekerek "Avrupa'nın güvenliği aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliği anlamına da gelmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Kısa sürede enerji sağlama konusunda başarılı olduklarını aktaran Scholz, gelecek hafta Wilhelmshaven kentinde sıvı gaz terminalini açacaklarını, bunu başka terminallerin de takip edeceğini anlattı.