Politika

ABD’den Ukrayna açıklaması: Вarış müzakerelerinin zamanı henüz gelmedi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Вarış müzakerelerinin zamanı henüz gelmedi, Ukrayna'ya en iyi pozisyonu sağlamak istiyoruz” dedi.
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Jake Sullivan
Jake Sullivan
ABD Jake Sullivan Beyaz Saray Joe Biden Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'da çözüme yönelik barış görüşmelerinin başlama zamanının henüz gelmediğini savundu.

Rusya'nın Ukrayna'da çözüm için defaatle müzakere çağrısında bulunmaya devam ederken ABD'den müzakere sürecini yavaşlattıklarına dair bir itiraf geldi.

Pensilvanya'da Carnegie Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Sullivan, Ukrayna'yla ilgili barış müzakerelerinin başlaması için gerekli koşulları değerlendirirken müzakerelerin zamanının henüz gelmediğini ifade etti.

Sullivan, ABD'nin askeri yardıma devam edeceğini belirterek Kiev'in müzakere masasına otururken 'olası pozisyonların en iyisine' sahip olmasını sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi.

Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesini sağlayabilmek için Kongre'de önemli miktarda kaynak talep ettiğini anımsatan Sullivan, bu kaynakların Beyaz Saray'a sunulacağından emin olduklarını kaydetti.

 

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