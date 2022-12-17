Sağlık

Fahrettin Koca: Piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verdik

Fahrettin Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik" dedi.
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Fahrettin Koca
Fahrettin Koca
türkiye İlaç temini Fahrettin Koca

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdiklerini açıkladı.

Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun.”

Koca, daha sonraki paylaşımlarında şu bilgileri paylaştı:

"Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır.”

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