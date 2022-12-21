Politika

Esad'dan genel af kararı

Af ilanı, Türkiye dahil çok sayıda ülkede yaşayan Suriyelinin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Beşşar Esad genel af

HABER MERKEZİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede 21 Aralık 2022'den önce işlenen suçlar için genel af ilan etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 21 Aralık 2022'den önce işlenen suçlar için genel af öngören 24 sayılı kararnameyi imzaladı.

İmzalanan kararnamede, ülkedeki kaçak konumdaki suçluların 3, yurt dışındakilerin ise 4 ay içinde teslim olmaları halinde hapis cezasından muaf tutulacağı ifade edildi.

Suriye hükümeti daha önce de benzer kararnamelerle af ilan etmişti.

Af ilanı, Türkiye dahil çok sayıda ülkede yaşayan Suriyelinin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv