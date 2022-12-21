Esad'dan genel af kararı
HABER MERKEZİ
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede 21 Aralık 2022'den önce işlenen suçlar için genel af ilan etti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 21 Aralık 2022'den önce işlenen suçlar için genel af öngören 24 sayılı kararnameyi imzaladı.
İmzalanan kararnamede, ülkedeki kaçak konumdaki suçluların 3, yurt dışındakilerin ise 4 ay içinde teslim olmaları halinde hapis cezasından muaf tutulacağı ifade edildi.
Suriye hükümeti daha önce de benzer kararnamelerle af ilan etmişti.
Af ilanı, Türkiye dahil çok sayıda ülkede yaşayan Suriyelinin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.