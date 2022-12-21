Habur Sınır Kapısı civarında silahlı saldırı: 1 TIR şoförü yaşamını yitirdi
HABER MERKEZİ
Şırnak’ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı civarında seyir halindeki bir TIR tarandı.
Uzun namlulu silah ile taranan TIR’ın şoförü Aras Nayci’nin (31) ağır yaralandığı bildirildi.
112 gelen silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine; sağlık ve jandarma birimleri sevk edildi.
Bir ticari taksiden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Nayci, kaldırıldığı Silopi hastanesinde yaşamını yitirdi.
Jandarma saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, olayın husumete dayalı olduğu belirtildi.