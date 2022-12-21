Yaşam

Habur Sınır Kapısı civarında silahlı saldırı: 1 TIR şoförü yaşamını yitirdi

Uzun namlulu silah ile taranan TIR’ın şoförü Aras Nayci’nin (31) yaşamını yitirdiği bildirildi.
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kürdistan Aras Nayci Şırnak Silopi Habur Sınır Kapısı

HABER MERKEZİ

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı civarında seyir halindeki bir TIR tarandı.

Uzun namlulu silah ile taranan TIR’ın şoförü Aras Nayci’nin (31) ağır yaralandığı bildirildi.

112 gelen silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine; sağlık ve jandarma birimleri sevk edildi.

Bir ticari taksiden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Nayci, kaldırıldığı Silopi hastanesinde yaşamını yitirdi.

Jandarma saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, olayın husumete dayalı olduğu belirtildi.

Aras Nayci
Aras Nayci

 

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