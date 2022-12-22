Politika

TSK’dan Kobani’ye top saldırısı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Rojava’nın Kobani kentine yönelik gerçekleştirdiği top saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
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kürdistan TSK saldırısı kobani Rojava

HABER MERKEZİ

K24’ün yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, TSK Kobani’nin batısındaki Şêxlera Jorîn köyündeki su istasyonunu hedef aldı.

Saldırıda 3 istasyon çalışanının yaralandığı belirtildi.

Ayrıca saldırı sonucu bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği ve su istasyonda ciddi maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yaralıların Kobani Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.

Türkiye, Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrol ettiği gölgeleri zaman zaman hedef alıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rojava ve Suriye'ye kara harekatı başlatacaklarını açıklamıştı.

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