TSK’dan Kobani’ye top saldırısı

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K24’ün yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, TSK Kobani’nin batısındaki Şêxlera Jorîn köyündeki su istasyonunu hedef aldı.

Saldırıda 3 istasyon çalışanının yaralandığı belirtildi.

Ayrıca saldırı sonucu bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği ve su istasyonda ciddi maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yaralıların Kobani Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.

Türkiye, Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrol ettiği gölgeleri zaman zaman hedef alıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rojava ve Suriye'ye kara harekatı başlatacaklarını açıklamıştı.