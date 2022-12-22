Kerkük’te polis kontrol noktasına saldırı: Ölü ve yaralılar var
HABER MERKEZİ
K24 muhabirinin aktardığına göre, akşam saatlerinde silahlı kişiler Kerkük sınırındaki Kobani kontrol noktasına saldırı düzenledi.
Muhabirimiz, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Irak polisinin hayatını kaybettiğini, 4 polisin de yaralandığını bildirdi.
İki gün önce Kerkük'ün Sargeran ilçesi sınırında düzenlenen saldırıda 3 Irak askeri hayatını kaybetmiş, 2 asker yaralanmıştı.
Son dönemde DAİŞ’in Irak güçlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı görülüyor.
DAİŞ’in Kerkük ve Diyala vilayetleri sınırlarında saldırılara ağırlık verdiği kaydediliyor.