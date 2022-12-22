Kerkük’te polis kontrol noktasına saldırı: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ

K24 muhabirinin aktardığına göre, akşam saatlerinde silahlı kişiler Kerkük sınırındaki Kobani kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Muhabirimiz, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Irak polisinin hayatını kaybettiğini, 4 polisin de yaralandığını bildirdi.

İki gün önce Kerkük'ün Sargeran ilçesi sınırında düzenlenen saldırıda 3 Irak askeri hayatını kaybetmiş, 2 asker yaralanmıştı.

Son dönemde DAİŞ’in Irak güçlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı görülüyor.

DAİŞ’in Kerkük ve Diyala vilayetleri sınırlarında saldırılara ağırlık verdiği kaydediliyor.