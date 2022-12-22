Politika

Kerkük’te polis kontrol noktasına saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kerkük'te güvenlik güçlerinin kontrol noktasına yönelik gerçekleşen saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kerkük saldırı yaralı

HABER MERKEZİ

K24 muhabirinin aktardığına göre, akşam saatlerinde silahlı kişiler Kerkük sınırındaki Kobani kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Muhabirimiz, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Irak polisinin hayatını kaybettiğini, 4 polisin de yaralandığını bildirdi.

İki gün önce Kerkük'ün Sargeran ilçesi sınırında düzenlenen saldırıda 3 Irak askeri hayatını kaybetmiş, 2 asker yaralanmıştı.

Son dönemde DAİŞ’in Irak güçlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı görülüyor.

DAİŞ’in Kerkük ve Diyala vilayetleri sınırlarında saldırılara ağırlık verdiği kaydediliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv