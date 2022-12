İran rejimine tepki olarak Fransa’da intihar etti

HABER MERKEZİ

İntihar etmeden önce, kendisini attığı Rhone Nehri önünde bir video kaydeden Muhammed Muradi, 26 Aralık Pazartesi günü, Lyon'un Perrache Mahallesi yakınlarındaki Rhone Nehri'ne atlayarak, intihar etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında, yoldan geçenler suya atlamak üzere olan bir adamı gördüler ve onu bu eyleminden vazgeçirmeye çalıştılar. Ancak çok kararlı olduğu gözlenen adam bütün ikna çabalarına rağmen nehre atlayarak, hızla battı.

Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri, dalgıç kurtarma ekibiyle hızla arama çalışmalarını başlattı ancak, yarım saatten fazla süren aramanın ardından, Muhammed Muradi’nin dallara takılan cesedini fark ederek kıyıya çıkardılar. Kıyıda hayata döndürme girişimleri başarısız olan gencin boğularak öldüğü olay yerinde ilan edildi.

İran uyruklu 38 yaşındaki Muhammed Muradi, 2019 yılından bu yana eşiyle birlikte Lyon'da yaşıyordu. Tarih öğretmeni olan Muradi aynı zamanda bir restoranda çalışıyordu.

Lyon Başsavcılığı dün Agence France-Presse'ye yaptığı açıklamada, "İntihar hipotezini doğrulamak için, özellikle ilgili kişi tarafından yayınlanan mesajlar ışığında, ölüm nedenlerine yönelik bir soruşturma başlattığını" duyurdu.

Muradi, intihar kararı almadan birkaç dakika önce sosyal medyada yayınladığı Farsça ve Fransızca iki dakikalık bir videoyla, ülkesinin "İslami hükümeti" tarafından işlenen şiddeti kınamak için Rhone nehrine atlayarak intihar edeceğini açıklıyor.

Devastating 💔#Mohammad_Moradi, an Iranian living in France, recorded this video before committing suicide.



He asked the world not to be indifferent to the situation in Iran. “I’d rather die than see my compatriots miserable in Iran”



Rest In Peace #IranRevolution pic.twitter.com/pKWZr6kEYL