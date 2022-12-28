İran rejimine tepki olarak Fransa’da intihar etti

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İntihar etmeden önce, kendisini attığı Rhone Nehri önünde bir video kaydeden Muhammed Muradi, 26 Aralık Pazartesi günü, Lyon'un Perrache Mahallesi yakınlarındaki Rhone Nehri'ne atlayarak, intihar etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında, yoldan geçenler suya atlamak üzere olan bir adamı gördüler ve onu bu eyleminden vazgeçirmeye çalıştılar. Ancak çok kararlı olduğu gözlenen adam bütün ikna çabalarına rağmen nehre atlayarak, hızla battı.

Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri, dalgıç kurtarma ekibiyle hızla arama çalışmalarını başlattı ancak, yarım saatten fazla süren aramanın ardından, Muhammed Muradi’nin dallara takılan cesedini fark ederek kıyıya çıkardılar. Kıyıda hayata döndürme girişimleri başarısız olan gencin boğularak öldüğü olay yerinde ilan edildi.

İran uyruklu 38 yaşındaki Muhammed Muradi, 2019 yılından bu yana eşiyle birlikte Lyon'da yaşıyordu. Tarih öğretmeni olan Muradi aynı zamanda bir restoranda çalışıyordu.

Lyon Başsavcılığı dün Agence France-Presse'ye yaptığı açıklamada, "İntihar hipotezini doğrulamak için, özellikle ilgili kişi tarafından yayınlanan mesajlar ışığında, ölüm nedenlerine yönelik bir soruşturma başlattığını" duyurdu.

Muradi, intihar kararı almadan birkaç dakika önce sosyal medyada yayınladığı Farsça ve Fransızca iki dakikalık bir videoyla, ülkesinin "İslami hükümeti" tarafından işlenen şiddeti kınamak için Rhone nehrine atlayarak intihar edeceğini açıklıyor.

Devastating 💔#Mohammad_Moradi, an Iranian living in France, recorded this video before committing suicide.



He asked the world not to be indifferent to the situation in Iran. “I’d rather die than see my compatriots miserable in Iran”



Rest In Peace #IranRevolution pic.twitter.com/pKWZr6kEYL — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 27, 2022

"BU BİR MEYDAN OKUMA"

Son derece sakin ve kararlı bir sesle, "Polis insanlara saldırıyor, çok sayıda oğlumuz ve kızımızı kaybettik, bir şeyler yapmalıyız" diyerek, şunları söylüyor:

"Bu videoyu izlediğinizde ölmüş olacağım. Rhone Nehri'nde intihar etmeye karar verdim, İran halkının bu durumdan çok yorulduğunu göstermek için bir meydan okuma bu. "Polis insanlara saldırıyor, çok sayıda oğlumuz, kızımız, gencimiz, hatta çocuğumuz öldü, bu yüzden bir şeyler yapmalıyız. Rhone nehrinde intihar etmeye karar verdim, İran halkının bu durumdan çok ama çok yorulduğunu göstermek için bir meydan okuma bu. Ülkemizi değiştirmeye karar verdik. İran halkına aşırı şiddete başvuran polis ve hükümete karşı verdikleri mücadelede destek olmalıyız."

MURADİ’NİN ANISINA GÖSTERİ

Muradi'nin arkasında bıraktığı video Fransa sınırlarını aşarak, sosyal medya aracılığıyla tüm dünyada izlenirken, olay Fransız medyasında da geniş yer buldu.

Salı günü Muradi'nin kendini sulara attığı Gallieni köprüsünde bir anma düzenlendi. Eylemin sosyal medya üzerinden yapılan duyurusunda, "Dileyenler, İran'ı seven bu kişi için mum veya çiçek bırakabilir" denildi.

Gallieni köprüsü üzerinde bir konuşma yapan, Lyon'da yaşayan İranlıların sözcüsü bilgisayar mühendisi Timothee Amini, "İran halkının sesi Batı medyasında yer almıyor. Muhammed Muradi İran'da devrimin sesini duyurmak için kendini öldürdü. Her sabah Ukrayna'da olanları izliyorsunuz ama İran hakkında çok az şey duyuyoruz. Diasporadaki biz İranlılar için yaşamak çok zor. Muradi'nin kalbi İran için atıyordu, artık bu rejime daha fazla dayanamadı" dedi.

Çok sayıda gazetecinin izlediği eylemde yaklaşık 40 kadar İranlı, korkuluklara mumlar, gül buketleri ve Muradi'nin fotoğraflarını bıraktı. Gösteride, "İntihar etmiyoruz, özgürlük için kendimizi feda ediyoruz" ve "Yaşasın özgürlük" sloganları atıldı.

İran'da, üç aydır 1979 İslam devriminden bu yana görülmemiş bir protesto dalgası yaşıyor. Başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kürt kadın Jina Emini'nin ölümünün ardından, kadın hakları talepleriyle doğan protesto eylemleri ülkenin birçok kentine yayılmıştı. (Kaynak: VOA)