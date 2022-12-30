Politika

Deyr ez-Zor’daki petrol sahası çalışanlarına saldırı: 10 ölü, 2 yaralı

Suriye’nin Deyr ez-Zor bölgesindeki petrol sahası çalışanlarını taşıyan otobüslere düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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suriye Deyr ez-Zor petrol sahası silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre Deyr ez-Zor bölgesindeki petrol sahası çalışanlarını taşıyan 3 otobüse yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 10 petrol saha görevlisinin hayatını kaybettiği, 2’snin ise yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyr ez-Zor  ili, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatak yer alıyor.

Bu petrol sahalarının toplandığı alan, tahminlere göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

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