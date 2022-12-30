Deyr ez-Zor’daki petrol sahası çalışanlarına saldırı: 10 ölü, 2 yaralı
HABER MERKEZİ
Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre Deyr ez-Zor bölgesindeki petrol sahası çalışanlarını taşıyan 3 otobüse yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 10 petrol saha görevlisinin hayatını kaybettiği, 2’snin ise yaralandığı belirtildi.
Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyr ez-Zor ili, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatak yer alıyor.
Bu petrol sahalarının toplandığı alan, tahminlere göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.