Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın en az 3 puan üzerinde

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Haber Türk yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtladı.

"Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. Yüzde 15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce" diyen Saadet lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son toplantımızla 5 Ocak’ta yapacağımız toplantının arası epey uzadı. Maalesef bunun sebebi de benim. Ameliyat oldum, kendimi çabuk toparlarım zannettim ama olmadı ve ara uzadı. Ara bu kadar uzamamış olsa bugünkü söylentilerin itibar görmeyeceğini düşünüyorum."

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında gerilim olduğu iddiasını yalanlayarak, “Ben ortada gerilim ya da soğukluk görmüyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE DESTEK

Ortak aday konusunda, "Ocak ayından itibaren seçim sathı mailine girmiş oluyoruz. 5 Ocak’ta altılı masa yeniden toplanacak. Orada artık bu konu konuşulabilir" diyen Karamollaoğlu, başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifine olumlu yaklaştıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Biz tavrımızı ortaya koyduk. Makul olan bir anayasa değişikliği teklifinin içine onu istismar etmeyecek bir teklif gelirse müsbet yaklaşırız dedik. Kamuoyu yoklamasına da giderse destek veririz. Ama mecliste halledilirse daha iyi olur. Anayasa değişikliği teklifinde bir başörtüsü atfı bile yok. Giyim kuşamı insanların kendi tercihine bırakan bir teklif. Bu yüzden herkes destek verebilir. Belki hatta ‘toplumun temel kabullerine zarar vermeden…’ gibi bir ifade eklenebilir. ‘Bu işi uzatmaya kalkarsak nerede duracağı belli olmaz’ endişeleri de bu şekilde giderilebilir. Ama bu hali de olur. Teklifin mecliste kabul edilmesi Türkiye’de çok müsbet bir hava doğmasını sağlar. Bizim en büyük problemimiz meseleler üzerinde görüşmek değil, o meseleleri kavga konusu haline getirmek. Bu noktada bir problemi daha aşmış oluruz."