Halepçe'den 200 ton salça ihraç ediliyor

ERBİL (K24)

Son zamanlarda üretilen salçanın kalitesinin iyi olması nedeniyle birçok ülke Halepçe’den salça talebinde bulunduğu kaydedildi.

K24’e konuşan üreticisi Casim Teweleyi, şunları söyledi:

“Yapılan denetimlerde ürünümüzün kalitesi çok yüksek çıktı, bunun üzerine ihracata başladık. İlk salça ihracı İngiltere'ye, ardından Belçika ve Hollanda'ya yaptık. Şimdi de İsveç'e ihraç ediyoruz."

Ticaret idaresinden 200 ton salça ihraç izni aldıklarını ifade eden Teweleyi, şimdiye kadar 120 ton ihraç ettiklerini söyledi.

Casim Teweleyi, böylesi bir adımın Kürdistan çiftçilerinin ürünlerinin satışı ve iş imkanlarının hayata geçirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yerli ürünlerin ihracatını kolaylaştırmak için getirdiği düzenlemeyle çiftçiler ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ulaştırabiliyor.