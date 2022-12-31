Başbakan, Süleymaniye’de genç kıza saldırıyla ilgili 2 bakanı görevlendirdi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Süleymaniye’de genç bir kıza yapılan toplu saldırıyı soruşturmak üzere İçişleri ve Adalet bakanlarını görevlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, İçişleri ve Adalet bakanlarına olayı soruşturmaları ve olaya karışanları cezalandırmaları talimatını verdiğini bildirdi.

Olayı utanç verici olarak nitelendiren Başbakan, "Yeni yılı kutlamak için bir araya gelmeleri gerekirken genç bir kıza yönelik toplu saldırıda bulunulması utanç vericidir. Bunun hiçbir mazereti yoktur ve kabul edilemez” dedi.

Başbakan, olayla ilgili soruşturmanın yanı sıra suça karışanların cezalandırılması için Adalet ve İçişleri bakanlarıyla görüştüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

Dün Süleymaniye’nin Hwane semtinde bir genç kızın kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradığı anlara ilişkin görüntülerin yayımlanması toplumda büyük tepkiye yol açtı.

Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü, saldırıyla ilgili 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırının faillerinin bazılarında bıçak, hançer ve satır taşıdığı belirtildi.