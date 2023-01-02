Kuzey Kore lideri, en üst düzey askeri yetkiliyi görevden aldı

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Devlete ait KCNA ajansının haberine göre, komitenin geçen haftaki yıllık toplantısında iktidardaki İşçi Partisi'nin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı ve İP Merkez Komitesi Sekreteri Pak'ın yerine Ri Yong Gil getirildi.

Haberde söz konusu değişiklikle ilgili herhangi bir neden belirtilmedi.

Pyongyang, lider kadrosunu düzenli olarak yeniliyor ve İşçi Partisinin yıl sonu toplantıları da genellikle personel değişikliği ya da önemli politika kararlarının ilanı için kullanılıyor.

Devlet televizyonu Pak'ın toplantı sırasında salonun ön sıralarında oturduğunu ve diğer üyelerin personel konularını oylamak için ellerini kaldırdığı sırada başını öne eğdiğini gösteren görüntüler yayınladı.

Ardından Pak'ın oturduğu koltuğun boş kaldığı görüldü.

Pak ayrıca, pazartesi günü Kim Jong Un'un, babasının ve dedesinin naaşlarının bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı'na yaptığı yeni yıl ziyaretine ait paylaşılan fotoğraflarda da yer.

Kim'in başkanlığını almadı yaptığı partinin Merkezi Askeri Komisyonu, savunma bakanlığının da üzerindeki konumuyla, ülkenin en güçlü askeri karar alma organı olarak kabul ediliyor.

Pak'ın görevden alınması, Kim'in 2023 savunma stratejisinin anahtarı olarak ABD ve Güney Kore'ye karşı yeni kıtalararası balistik füzeler ve daha büyük bir nükleer cephanelik geliştirme çağrısı yaptığı sırada geldi.

Pak Jong Chon, 2015'te tek yıldızlı komutanken hızla yükselerek 2020'de dört yıldızlı generalliğe terfi etmiş ve ülkenin kısa menzilli füze teknolojisindeki ilerlemesine katkısı nedeniyle takdir toplamıştı.

2020'nin sonunda politbüroya terfi eden ve Kim yönetimindeki en yüksek askeri rütbe olan mareşal unvanını kazanan Pak, geçen kasım ayında Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatlarına karşı önde gelen bir ses haline gelmişti.

Kim Jong Un yönetiminde sık sık terfi ve tenzili rütbeye maruz kalan diğer üst düzey askeri yetkililer gibi Pak da, ülkenin coronavirüsle mücadele politikasını ele alış biçimi nedeniyle bazı yetkilileri azarlamasının ardından 2021 ortalarında kısa bir süre rütbesi elinden alınmış daha sonra tekrar terfi ettirilmişti.

Güney Kore'nin başkenti Seul merkezli Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nden Oh Gyeong Sup, Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarının Güney'e izinsiz girmesi nedeniyle son günlerde Kore'de yaşanan gerginliğin bu olayda rol oynamış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Seul'de yetkililer, Güney Kore'nin izinsiz girişe yanıt olarak sınır ötesine üç insansız hava aracı gönderdiği, ancak Kuzey'den herhangi bir yanıt gelmediği bunun da hava aracını tespit edemediği anlamına gelebileceğini belirtti.

Oh, "Pak, güvenlik operasyonlarının başarısızlığının sorumluluğunu üstlenmiş olabilir" ifadesini kullandı.

Bu arada Pak'ın halefi Ri, aynı zamanda genelkurmay başkanlığı ve savunma bakanlığı gibi kilit görevlerde bulunmuş üst düzey bir ordu komutanı.

KUZEY KORE, 2022'DE 90'I AŞKIN FÜZE FIRLATTI

Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, kasım ayı başında sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.