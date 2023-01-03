TSK’dan Akre’de PKK’ye bombardıman
AKRE (K24)
K24’e konuşan Dinarte sakini Mesud Siruşt, bugün sabah saatlerinde Türk savaş uçaklarının bölgedeki PKK üslerine yönelik yoğun bombardıman gerçekleştirdiğini söyledi.
Bombardımanların, Kafya, Babona, siraniye ve Nipaxe köyleri çevresinde yoğunlaştığı bildirildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Zap bölgesinde yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonunun tamamlandığını belirtmişti.
“Pençe-Kilit” operasyonu, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Zap bölgesinde 17 Nisan 2022’de başlatılmıştı.