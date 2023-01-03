Politika

TSK’dan Akre’de PKK’ye bombardıman

Türk savaş uçaklarının, Akre’ye bağlı Dinarte nahiyesi sınırlarında PKK üslerine yönelik bombardımanda bulunduğu bildirildi.
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Arşiv (Foto: AA)
Arşiv (Foto: AA)
kürdistan PKK tsk Akre

AKRE (K24)

K24’e konuşan Dinarte sakini Mesud Siruşt, bugün sabah saatlerinde Türk savaş uçaklarının bölgedeki PKK üslerine yönelik yoğun bombardıman gerçekleştirdiğini söyledi.

Bombardımanların, Kafya, Babona, siraniye ve Nipaxe köyleri çevresinde yoğunlaştığı bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Zap bölgesinde yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonunun tamamlandığını belirtmişti.

“Pençe-Kilit” operasyonu, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Zap bölgesinde 17 Nisan 2022’de başlatılmıştı.

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