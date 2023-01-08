Politika

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası: 100 asker serbest

Rusya ile Ukrayna arasında yeniden yapılan esir değişimi kapsamında, 50 Ukraynalı asker ile 50 Rus asker serbest bırakıldı.
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dünya Ukrayna Rusya Esir takası

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir değişimi sonucu 50 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını kaydetti.

Bunun son esir takası olmayacağını vurgulayan Yermak, "Görevimiz, tüm insanlarımızın geri getirilmesidir ve bunu yerine getireceğiz" ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 50 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerler, bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki son esir takası, 31 Aralık 2022'de yapılmıştı.

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