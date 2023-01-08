NATO’dan Sırbistan’ın Kosova’ya asker gönderme talebine ret

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Yerel televizyon kanalına konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin yaptığı "Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması" talebine, NATO'nun Kosova Gücü'nden (KFOR) gelen cevaba yönelik açıklamalarda bulundu.

Vucic, "(KFOR), BM'nin 1244 sayılı kararına atıfta bulunarak, Sırp ordusunun Kosova'nın kuzeyine geri dönmesine gerek olmadığına inandığını söyledi. KFOR cevabında, (Kosova'nın) kuzeyde olup bitenleri yakından takip ettiklerine yer veriyor ancak bölgede Sırp uyruklu çocukların vurulduğunu duyuyoruz" diye konuştu.

Vucic ayrıca, "KFOR'un görevinin barikatlarla ilgilenmek değil, bölgedeki Sırpların güvenliğini sağlamak" olduğunu kaydetti.

“KFOR’DAN FARKLI BİR YANIT BEKLEMİYORDUM”

Kosova'nın güneyindeki Sırplara yönelik silahlı saldırı sonrası uluslararası toplumun temsilcilerinden hiçbir mesaj almadığını dile getiren Vucic, "Sırp çocuklara ateş açılması onları rahatsız etmedi. Bu, onların Sırp halkına karşı tutumlarını ortaya koyuyor. KFOR'dan farklı bir yanıt beklemiyordum" değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Kosova'daki Sırpların güvenliği söz konusu olduğunda, NATO ve AB'den "garanti" beklediklerini ifade ederek, "(Kosova Başbakanı Albin) Kurti'den hiçbir garanti istemedik çünkü onun sözleri Avrupa'da kimse için bir şey ifade etmiyor" diye konuştu.

Sırp ordusunun Kosova'daki Sırpları korumak zorunda bırakılmasını istemediklerini belirten Vucic, ordularının "eskiye göre on kat daha güçlü" olduğunu kaydetti.

KOSOVA - SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde 10-29 Aralık 2022'de kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapatmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde Pantiç'in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.