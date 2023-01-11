80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
HABER MERKEZİ
Bir süredir kazananlardan ve kırmızı halı geçitlerinden çok tartışmaların gölgesinde kalan Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri bu yıl yeniden Hollywood’a döndü denilebilir. Geceye, birbirinden ünlü isim katılırken ödüller de sahiplerini buldu.
Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin 80. defa sinema ve televizyon dünyasını ödüllendirdiği gecenin kazananları:
En İyi Film (dram)
The Fabelmans
En İyi Film (müzikal/komedi)
The Banshees of Inisherin
En İyi Kadın Oyuncu (sinema, dram)
Cate Blanchett – TÁR
En İyi Erkek Oyuncu (sinema, dram)
Austin Butler – Elvis
En İyi Kadın Oyuncu (müzikal/komedi)
Michelle Yeoh – Her Şey Her Yerde Aynı Anda
En İyi Erkek Oyuncu (müzikal/komedi)
Colin Farrell – The Banshees of Inisherin
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (sinema filmi)
Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (sinema filmi)
Ke Huy Quan – Her Şey Her Yerde Aynı Anda
En İyi Yönetmen (sinema filmi)
Steven Spielberg – The Fabelmans
En İyi Senaryo (sinema filmi)
Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin
En İyi Animasyon
Guillermo del Toro’dan Pinokyo
En İyi Yabancı Film
Arjantin, 1985 – Arjantin
En İyi Müzik (sinema filmi)
Justin Hurwitz – Babylon
TELEVİZYON/PLATFORM
En İyi Drama Dizisi
House of the Dragon
En İyi Müzikal/Komedi Dizisi
Abbott Elementary
En İyi Kadın Oyuncu (drama)
Zendaya – Euphoria
En İyi Erkek Oyuncu (drama)
Kevin Costner – Yellowstone
En İyi Kadın Oyuncu (müzikal/komedi)
Quinta Brunson – Abbott Elementary
En İyi Erkek Oyuncu (müzikal/komedi)
Jeremy Allen White – The Bear