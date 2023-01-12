AK Partili Başkan: Anadili anayasada güvence altına alacağız

DİYARBAKIR (K24)

K24’e konuşan AK Parti Diyarbakır Yenişehir İlçe Başkanı Nupel Kaya, Kürtçeyle ilgili adımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Nupel Kaya, “Zaten Kürtlerde yani Kürtçede özellikle bu haklar konusunda özellikle AK Parti hükümetimiz döneminde bu haklar tanındı. Rahatça, serbestçe kendi dilimiz kullanıldı. Kürtçemiz kullanıldı. Sadece kullanılmak bir yana, bunun için gerekli üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri açıldı yine TRT Kurdi açıldı. İnsanlar yıllarca hasret çektikleri Kürtçeye AK Parti döneminde çok rahatça, serbestçe kullandılar” dedi.

“Elbette yeni dönemde yeni bir anayasal düzenlemeyle beraber bunu hayata geçireceklerini biliyoruz” diyen Kaya, “Geriye bir tek anadil ile ilgili yeni düzenleme kaldı. Bunu da yine partimiz yeni dönemde anadili anayasal güvence altına alarak yeni anayasa da düzenleme yapacaktır. Sadece o kaldı” ifadelerini kullandı.

AK Partili Kaya, “Biz de bölgede yaşan Kürtler olarak elbette ki hem Kürtçeye hem anadilimize sahip çıkıyoruz. Bu konuda da okullarda seçmeli ders olarak çocuklarımızın önünün açılması konusunda her zaman desteğimiz tamdır. Kendi anadilimiz her yerde kullanıyoruz. Kullanmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.