FIFA '2022'nin En İyileri' adaylarını açıkladı

HABER MERKEZİ

FIFA, futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, gazeteciler ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Dün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenip kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Aday gösterilen isimler şöyle:

En iyi erkek futbolcu

- Julian Alvarez (Manchester City)

- Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

- Karim Benzema (Real Madrid)

- Kevin De Bruyne (Manchester City)

- Erling Haaland (Manchester City)

- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

- Robert Lewandowski (Barcelona)

- Sadio Mane (Bayern Münih)

- Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

- Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

- Luka Modric (Real Madrid)

- Neymar (Paris Saint-Germain)

- Muhammed Salah (Liverpool)

- Vinicius Junior (Real Madrid)

En iyi kadın futbolcu

- Aitana Bonmati (Barcelona)

- Debinha (North Carolina Courage)

- Jessie Fleming (Chelsea)

- Ada Hegerberg (Olimpik Lyon)

- Sam Kerr (Chelsea)

- Beth Mead (Arsenal)

- Vivianne Miedema (Arsenal)

- Alex Morgan (San Diego Wave)

- Lena Oberdorf (Wolfsburg)

- Alexandra Popp (Wolfsburg)

- Alexia Putellas (Barcelona)

- Wendie Renard (Olimpik Lyon)

- Keira Walsh (Barcelona)

- Leah Williamson (Arsenal)

Erkek futbolunda en iyi teknik direktör

- Carlo Ancelotti (Real Madrid)

- Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)

- Pep Guardiola (Manchester City)

- Walid Regragui (Fas Milli Takımı)

- Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör

- Sonia Bompastor (Olimpik Lyon)

- Emma Hayes (Chelsea)

- Bev Priestman (Kanada Milli Takımı)

- Pia Sundhage (Brezilya Milli Takımı)

- Martina Voss-Tecklenburg (Almanya Milli Takımı)

- Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)

En iyi erkek kaleci

- Alisson Becker (Liverpool)

- Yassine Bounou (Sevilla)

- Thibaut Courtois (Real Madrid)

- Ederson (Manchester City)

- Emiliano Martinez (Aston Villa)

En iyi kadın kaleci

- Ann-Katrin Berger (Chelsea)

- Mary Earps (Manchester United)

- Christiane Endler (Olimpik Lyon)

- Merle Frohms (Wolfsburg)

- Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

- Sandra Panos Garcia-Villamil (Barcelona)

En iyi gol

- Mario Balotelli

- Amandine Henry

- Theo Hernandez

- Alou Kuol

- Kylian Mbappe

- Francisco Gonzalez Metilli

- Marcin Oleksy

- Salma Paralluelo

- Richarlison

- Alessia Russo

- Dimitri Payet

En iyi taraftar

- Abdullah Al Salmi (Saudi Arabistan)

- Arjantin Milli Takımı

- Japonya Milli Takımı