FIFA '2022'nin En İyileri' adaylarını açıkladı
HABER MERKEZİ
FIFA, futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, gazeteciler ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.
Dün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenip kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak.
Aday gösterilen isimler şöyle:
En iyi erkek futbolcu
- Julian Alvarez (Manchester City)
- Jude Bellingham (Borussia Dortmund)
- Karim Benzema (Real Madrid)
- Kevin De Bruyne (Manchester City)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Sadio Mane (Bayern Münih)
- Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
- Lionel Messi (Paris Saint-Germain)
- Luka Modric (Real Madrid)
- Neymar (Paris Saint-Germain)
- Muhammed Salah (Liverpool)
- Vinicius Junior (Real Madrid)
En iyi kadın futbolcu
- Aitana Bonmati (Barcelona)
- Debinha (North Carolina Courage)
- Jessie Fleming (Chelsea)
- Ada Hegerberg (Olimpik Lyon)
- Sam Kerr (Chelsea)
- Beth Mead (Arsenal)
- Vivianne Miedema (Arsenal)
- Alex Morgan (San Diego Wave)
- Lena Oberdorf (Wolfsburg)
- Alexandra Popp (Wolfsburg)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Wendie Renard (Olimpik Lyon)
- Keira Walsh (Barcelona)
- Leah Williamson (Arsenal)
Erkek futbolunda en iyi teknik direktör
- Carlo Ancelotti (Real Madrid)
- Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)
- Pep Guardiola (Manchester City)
- Walid Regragui (Fas Milli Takımı)
- Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)
Kadın futbolunda en iyi teknik direktör
- Sonia Bompastor (Olimpik Lyon)
- Emma Hayes (Chelsea)
- Bev Priestman (Kanada Milli Takımı)
- Pia Sundhage (Brezilya Milli Takımı)
- Martina Voss-Tecklenburg (Almanya Milli Takımı)
- Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)
En iyi erkek kaleci
- Alisson Becker (Liverpool)
- Yassine Bounou (Sevilla)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Ederson (Manchester City)
- Emiliano Martinez (Aston Villa)
En iyi kadın kaleci
- Ann-Katrin Berger (Chelsea)
- Mary Earps (Manchester United)
- Christiane Endler (Olimpik Lyon)
- Merle Frohms (Wolfsburg)
- Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)
- Sandra Panos Garcia-Villamil (Barcelona)
En iyi gol
- Mario Balotelli
- Amandine Henry
- Theo Hernandez
- Alou Kuol
- Kylian Mbappe
- Francisco Gonzalez Metilli
- Marcin Oleksy
- Salma Paralluelo
- Richarlison
- Alessia Russo
- Dimitri Payet
En iyi taraftar
- Abdullah Al Salmi (Saudi Arabistan)
- Arjantin Milli Takımı
- Japonya Milli Takımı