72 kişiyi taşıyan uçak düştü

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Toplam 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının, Katmandu-Pokhara seferini yaptığı sırada düştüğü kaydedildi.

Devlet televizyonu, kaza yerinden bazı kişilerin cansız bedenlerinin çıkarıldığı duyurdu.

Nepal ordusu, olayda en az 16 kişinin öldüğünü açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Yeti Airlines Sözcüsü Sudarshan Bartaula, "Uçakta 68 yolcu ve 4 mürettebat var. Kurtarma çalışmaları sürüyor, hayatta kalan olup olmadığını şu anda bilmiyoruz” dedi.

Sosyal medya platformlarında yayınlanan fotoğraf ve videolarda, kaza mahallinden dumanların yükseldiği görüldü.

Olay yerine ilk olarak bölgede yaşayan vatandaşlar koşarken, enkazın alevler içinde olduğu ve kurtarma ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı belirtildi.